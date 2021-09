Angela Merkel: Ehedrama! Joachim Sauer macht jetzt sein eigenes Ding

Der Wissenschaftler stürzt sich jetzt, wo Merkel als Bundeskanzlerin "in Rente geht", so richtig in die Arbeit. Als Physikprofessor soll er, laut Das Neue Blatt" seinen Vertrag bei der Humboldt-Universität, der bis Ende 2022 lief, kürzlich extra verlängert haben. Zudem sitzt er in einem Komitee der Bundesregierung, genauer gesagt für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und er soll auch weitere Aufgaben übernommen haben. Ein doppelt denkbar schlechter Zeitpunkt, denn die kranke Angela Merkel braucht dringend seine Unterstützung!

Die vergangenen zwei Jahre waren für die 67-Jährige gesundheitlich ein Kraftakt. Mehrmals zitterte sie bei öffentlichen Veranstaltungen am ganzen Körper, rang um Fassung. Militärparaden musste sie plötzlich sitzend absolvieren, dabei hielt sie sich mit der Hand den zitternden Arm fest. Eine Diagnose verriet sie nicht, sagte aber: "Es gibt Fortschritte, und ich muss damit jetzt eine Weile leben. Aber man muss sich keine Sorgen machen." Ärzte rieten ihr zu Ruhe und Erholung.

Die würde sie jetzt gerne mit ihrem Mann genießen. Es heißt, sie wünsche sich Reisen, auch mal nach Kalifornien und Kanada. Und sie freue sich darauf, öfter in ihrem Wochenendhaus in einem Örtchen in der Uckermark zu sein. Einfach mal ausschlafen und viel kochen. Und sie möchte Tango tanzen lernen! Doch das muss sie wohl alles ohne ihren Mann. Der lässt sie im Stich. Nach 22 Jahren Ehe. Dabei schwärmte Merkel einst von ihm: "Mein Fels in der Brandung." Dafür umgibt sie sich nun häufiger mit Freunden und ihrer Familie. Insbesondere Schwester Irene (57) ist ihr sehr nah. Die beiden haben nach dem Tod ihrer Mutter Herlind (†90) noch einmal intensiver zusammengefunden. Sie soll mittlerweile sogar Merkels engste Vertraute und Beraterin sein. Beide lachen viel zusammen und verbringen die Wochenenden gern gemeinsam auf dem Land.