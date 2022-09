Angela Merkel: Ehemann Joachim Sauer verlässt die Altkanzlerin und Berlin

Denn ihr Gatte soll ernst machen – und sie und Berlin tatsächlich verlassen! Mit Sack und Pack bricht er auf nach Turin. Dort wird er ab Herbst eine Stelle an der Akademie der Wissenschaften antreten. Italien – ausgerechnet die Heimat von ihrer schärfsten Liebeskonkurrentin Laura! Zuletzt waren pikante Bilder öffentlich geworden, die den Chemiker mit seiner rassigen Wissenschaftskollegin Laura Gagliardi vertrauter zeigen, als es für ein Arbeitsverhältnis üblich wäre. Um ihre Wunden zu lecken, nahm sich die Ex-Kanzlerin daraufhin eine fünfwöchige Auszeit an der Ostsee. Alleine. Jetzt also sein Umzug in den Süden. Alles bloß ein Zufall? Das glaubt niemand! Und Angie steht nun vor der vermutlich schwersten Entscheidung ihres Lebens: Folgt sie Joachim und kämpft um ihre Ehe – getreu dem Motto: in guten wie in schlechten Zeiten? Oder lässt sie ihren Mann in die Arme einer anderen ziehen und verbringt ihren Ruhestand alleine – aber so, wie sie es sich einst wünschte: mit ausgedehnten Spaziergängen in ihrer Heimat der Uckermark, mit einem spannenden Buch oder abenteuerlichen Reisen? Eine harte Entscheidung, die ihr ihr Partner abverlangt! Die kreisenden und zermürbenden Gedanken um ihre Ehe – sie dürften der sonst so krisenfesten Politikerin den Boden unter den Füßen wegziehen. Dass der Chemie-Professor mit seinem Liebes-Wirrwarr seine Ehefrau in diese unfassbare Lage drängt und eine Entscheidung erzwingt, sorgt bei Weggefährten für Kopfschütteln – und bei der ehemals mächtigsten Frau der Welt für emotionalen Kummer.

Kummer, der an ihrem Gesundheitszustand nagen dürfte! Zuletzt sah die Pastorentochter müde, fertig und krank aus. Die Sorge, dass sie die heftigen Zitteranfälle, die sie 2019 schon einmal hatte, wieder erfassen könnten, wächst stetig. Damals gab sie zu, dass sei die „Belastung, die in einem steckt“. Das Bangen um ihre Liebe – auch eine Belastung, die jetzt ganz plötzlich wieder da ist ...