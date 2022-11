Angela Merkel: Endgültige Trennung von Joachim Sauer?

Kurz sah es so aus, als würde nach der Krise doch noch alles gut. Ehemann Joachim schien sich endlich wieder um Angela zu bemühen, die beiden wollten angeblich in Italien einen romantischen Neuanfang wagen. Von einer hübschen Wohnung in einer altehrwürdigen Villa in Turin war die Rede. Weil Professor Sauer dort seit einiger Zeit als "Foreign Member" (ausländisches Mitglied) an der Akademie der Wissenschaften tätig ist. Angela wollte ihn angeblich begleiten. "Meine Liebe zu Italien werde ich sicherlich in ganz anderer Form noch leben können...", schwärmte sie mal. Doch es sollte anders kommen…

Statt das neue Liebesnest einzurichten, sitzt Angela nun in Berlin bei Kaffee und Kuchen. Ihr Mann dagegen hat es schon wieder getan: Man sieht ihn verdächtig häufig mit der hübschen Halbitalienerin Laura Gagliardi. Die beiden zeigten sich fröhlich in Italien, beim Essen. Sogar ein Selfie von ihnen im weit entfernten New York gibt es. Besonders schmerzhaft: Merkels Nebenbuhlerin stellte diese Schnappschüsse auch noch für alle sichtbar ins Internet! Wie Angela sich damit fühlt, wenn sie ihren Mann so sieht? Offiziell sind Sauer und die schöne Laura nur Kollegen, er sagte vor einiger Zeit: "Laura Gagliardi ist eine große Bereicherung..." Ob Angela Merkel das genauso sieht? Sie hatte sich ihren Ruhestand so schön vorgestellt, wollte Reisen machen und wandern gehen. Dass ihr Mann nun mit einer anderen Frau auf Wanderschaft geht, war sicher nicht ein Teil davon...

