Angela Merkel: Er soll ihr Nachfolger sein!

Nun fällt ihr ausgerechnet jemand in den Rücken, mit dem sie in den nächsten Jahren zusammenarbeiten muss: FDP-Chef Christian Lindner hat jetzt heftig gegen die Kanzlerin geschossen! „Ich erwarte, dass in der CDU in den nächsten vier Jahren eine Debatte über die Nachfolge von Angela Merkel eröffnet wird“, sagte er dem Magazin „Stern“. Oh je, die Worte waren deutlich und dürften Angela Merkel wohl überhaupt nicht gefallen. Hat Christian Lindner vielleicht sogar Interesse daran, ihr Nachfolger zu werden?