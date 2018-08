Angela Merkel: Harter Schlag für die Kanzlerin!

Reddit this

muss schon seit Langem viel Kritik einstecken. Doch die neusten dürften ein besonders harter Schlag für die Kanzlerin sein!

Angela Merkel: Getrennt! Ihr Mann hat die Koffer gepackt!

Angela Merkel verliert an Beliebtheit!

Laut einer Umfrage des " -Deutschlandtrend" ist Angela Merkel nicht mehr die beliebteste Politikerin in Deutschland. Sie musste den Rang an SPD- Heiko Maas abgeben, der mit 48 Prozent an der Spitze steht.

Angela Merkel kommt tatsächlich nur noch auf 46 Prozent. Genauso viel übrigens, wie Finanzminister Olaf Scholz.

Angela Merkel: Peinlicher Auftritt

Scheint, als habe Angela Merkel momentan nur wenig Glück. Erst kürzlich absolvierte sie einen Auftritt in einer Kindertagesstätte der Caritas in Köln. Die Bilder gingen durch ganz Deutschland und sorgten für Lacher! Denn auf einem Foto liegen zwei Teddybären in einer nicht jugendfreien Position aufeinander. Uuups..... da wurde der Auftritt der Lanzlerin fast zur Nebensache. Doch wie man Angela Merkel kennt, nimmt sie den kleinen Fauxpas sicherlich mit Humor...