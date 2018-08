Reddit this

muss in letzter Zeit immer wieder Kritik einstecken. Jetzt teilte sogar eine Promi-Dame heftig gegen die Kanzlerin aus...

Angela Merkel: Getrennt! Ihr Mann hat die Koffer gepackt!

Wut-Postings von Iris Klein

, Mama von , machte ihrem Ärger auf Luft – und bezeichnete Merkel sogar als Lügen-Kanzlerin. Der Grund: Die Pkw-Maut wird spätestens 2021 eingeführt. „Das soll noch in dieser Legislaturperiode kommen“, kündigte sie am Dienstag auf einem Bürgerdialog in Jena. 2013 versprach sie vor Millionen im jedoch noch: "Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben." Zu viel für Iris Klein: "Na da freut sich doch der liebe Autofahrer und alle, die Frau Merkel gewählt haben! Oder???", schrieb sie.

In einem weiteren Post kritisierte sie die milde Strafe des Vergewaltigers einer 18-Jährigen. Er wurde zu 2.000 Euro Schmerzensgeld und zwei Jahre auf Bewährung verurteilt. "Unfassbar!!! Da ist ein Menschenleben in Deutschland, weniger wert, als ein Parkticket??? Danke Frau Merkel.... Haben Sie heute schon ihre Diäten erhöht und schlafen Sie seelenruhig?"

Iris Klein hat eine klare Meinung

Iris ist dafür bekannt öfters mal auf Facebook über die Stränge zu schlagen. Mit ihrem Spruch "Eingezäunte Weihnachtsmärkte und offene Grenzen... Genau mein Humor" sorgte sie schon in der Vergangenheit für ordentlich Furore. Mal sehen, wann sie zum nächsten Rundumschlag gegen Angela Merkel ausholt...