Angela Merkel: Heimliche Scheidung?

Es muss ein Schock sein. Die Gerüchte verdichten sich, dass Joachim Sauer einer jungen, hübschen Kollegin sehr nahestehen soll. Wie nahe? Unklar. Laura Gagliardi ist Italienerin und beide verbringen viel Zeit miteinander. Der erfolgreiche Quanten-Chemiker soll sogar beobachtet worden sein, wie er mit der attraktiven Brünetten das Berliner Hilton Hotel betrat – und es am Morgen danach erst wieder verließ. Es scheint, als sei Merkels Ehe nicht mehr zu retten. Gegen die 28 Jahre jüngere Liebes-Rivalin, die mit Joachim Sauer dieselbe Leidenschaft für die Wissenschaft teilt, kommt sie anscheinend nicht an. Doch offenbar hat sich die Ex-Kanzlerin mit ihrem Schicksal arrangiert. Ihre freie Zeit verbringt sie immer öfter ohne ihren Gatten: Sie schaut Serien – am liebsten "The Crown", die britische Serie über das Königshaus und "Babylon Berlin", die TV-Reihe über die Hauptstadt in den Goldenen Zwanzigern. Sie schreibt an einem Buch und sie macht sogar bei dem Krimi-Podcast "Sprechen wir über Mord?!" mit. Immer wieder trifft sie sich mit Schauspieler Ulrich Matthes, mit dem sie unbeschwert über Gott und die Welt diskutiert.

Aber ob sie das alles über ihre zerrüttete Ehe hinwegtröstet? In diesem Jahr wollten Angela Merkel">Angela Merkel und Joachim Sauer eigentlich ihre Silbernen Hochzeit feiern. Doch ob es noch dazu kommen wird?

