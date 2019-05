Angela Merkel: Heimliches Ehe-Drama! Jetzt kommt die Wahrheit raus

In der Politik mag (64) zwar eisenhart wirken, privat macht die Kanzlerin gerade eine schwere Zeit durch.

Denn Angela Merkel trauert um ihre geliebte Mutter. Ihr Verhältnis war innig. „Angela und ich haben einen tollen Draht zueinander. Wir sehen uns zwar nicht so häufig, aber telefonieren mehrmals die Woche. Wir sind immer füreinander da“, erzählte Herlind einmal. Jedes Mal, wenn Angela den Eid als Kanzlerin ablegte, saß Herlind mit leuchtenden Augen im Reichstag. Und sie wurde stets zur Löwenmutter, wenn jemand ihrem Kind zu nahe kam. Wie nach dem verweigerten Handschlag von US-Präsident (72). „Unmöglich finde ich das!“, polterte sie.

Nach dem Tod von Merkels Vater wurde die Beziehung noch intensiver. Auch als Herlind letztes Jahr so schwer gestürzt war, kümmerte sich Angela rührend um die Mama. Doch wer kümmert sich jetzt um sie?

Angela Merkel steht ganz alleine da

Beim Gang in die evangelische Maria-Magdalenen-Kirche in Templin zum Begräbnis ihrer Mutter war sie jedenfalls ganz allein. Dabei war es wohl einer ihrer härtesten Wege! Viele fragten sich: Wo war eigentlich der Kanzler-Gatte in dieser schweren Stunde?

Joachim Sauer (70) hatte wie so häufig auch an diesem Nachmittag die Öffentlichkeit gescheut. Über einen Nebeneingang gelangte er in die Kirche. Doch viele hätten sich gewünscht, dass er besonders in dieser traurigen Stunde seiner Frau zur Seite steht, ihr Halt gibt. Eine Schulter zum Anlehnen bietet, die Hand reicht, die sie führt – nichts von alledem. Angela Merkel war wieder auf sich allein gestellt: ein trauriges Bild an einem sehr traurigen Tag!