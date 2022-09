Angela Merkel: Jetzt packt Joachim Sauer die ganze Wahrheit über ihre Ehe aus

Joachim Sauer schwärmt: "Ich bin unglaublich stolz auf meine Frau, was sie geleistet hat - der Druck und Stress waren enorm!"

So offen hat er bisher noch nie über ihre Ehe gesprochen. Es scheint eine große Last von ihm abzufallen, dass er nach all den Jahren der Zurückhaltung nun endlich über seine wahren Gefühle sprechen darf.

Und dann machte er mit einem Satz allen Trennungsgerüchte den Garaus. "Wir haben alle Hürden gemeistert. Und jetzt genießen wir einfach die Zeit zusammen." Was für eine schöne Liebeserklärung.