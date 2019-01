Angela Merkel & Joachim Sauer: Sie gehen getrennte Wege!

Das vergangene Jahr hatte für Angela Merkel viele Tiefpunkte: Die Kritik an ihr wurde stetig lauter, im Dezember musste sie sogar ihren Platz an der CDU-Spitze an Annegret Kramp-Karrenbauer (56) abtreten. 2019 sollte eigentlich alles besser werden. Doch das neue Jahr startet schon wieder mit schlechten Nachrichten. Im Winterurlaub wurde die 64-Jährige nur allein gesehen. Von Ehemann Joachim Sauer (69) fehlte jede Spur. In der Kanzler-Ehe scheint Eiszeit zu herrschen!

Angela Merkel: Kann sie ihre Ehe noch retten?

Angela Merkel: Eiszeit in ihrer Ehe?

Nahe St. Moritz, inmitten der schneebedeckten Schweizer Alpen, sammelte die Regierungs-Chefin über die Weihnachtstage Kraft für neue Aufgaben. Bei winterlichen Spaziergängen hatte Angela Merkel endlich Zeit, ihre Gedanken zu ordnen – vielleicht auch bezüglich ihrer Ehe. Denn statt Joachim waren nur ein paar Leibwächter an ihrer Seite. Von dem Chemiker war hingegen nichts zu sehen. Und das, obwohl die Kanzlerin und ihr Mann am 30. Dezember auch noch 20. Hochzeitstag hatten!

Es scheint also, als müsste Angela Merkel 2019 nicht nur um ihr berufliches Glück kämpfen ...