Angela Merkel nach Trennungsgerüchten: Jetzt spricht erstmals Ehemann Joachim Sauer

Keine guten Voraussetzungen, für ein harmonisches Miteinander und eine erfüllte Liebe, so wirkte es. Zumal es auch immer wieder Anzeichen dafür gab, dass es zwischen Angela Merkel und Joachim Sauer nicht so rund lief, wie es sollte: Bei ihren Reisen in politischer Mission galt die damalige Bundeskanzlerin als gern gesehen, wurde von hohen Amtsträgern wie Frankreichs Präsident Emanuel Macron (44) zärtlich umgarnt. 2019 sorgte sie dann mit schlimmen Zitteranfällen für Unruhe – angeblich ausgelöst durch den Tod ihrer Mutter Herlind Kasner († 90). Doch auch ein Zusammenhang mit ihrer Ehe schien möglich. Hatte die sie etwa krank gemacht? Zuletzt waren dann auch noch pikante Bilder aufgetaucht, die Joachim Sauer in arg vertrauter Atmosphäre mit seiner attraktiven Kollegin Laura Gagliardi (40) zeigten.

Nach all dem Wirbel nun also die überraschende Wende: Jetzt spricht Angela Merkels Mann und verrät die ganze Wahrheit über seine Ehe! Bei einer Veranstaltung in Chicago (USA) erzählte er die dramatische Geschichte, wie er beinahe 2011 die Verleihung der Friedensmedaille an seine Frau durch US-Präsident Barack Obama (61) verpasst hätte: "Wie so oft wurde mein Flug gestrichen. Ich habe alles auf den Kopf gestellt, um einen alternativen Flug zu finden. Ich habe es in letzter Minute geschafft und war sehr froh." Und dann die entscheidenden Worte: "Ich war es ihr schuldig..."

So spricht nur jemand, der ganz genau weiß, was er an seiner Frau hat. Der nicht nur innige Verbundenheit fühlt, sondern auch die Verpflichtung, seiner Partnerin treu zur Seite zu stehen. "Wir waren immer füreinander da", so sein Rückblick auf die herausfordernde Zeit, als Angela Merkel die Geschicke Deutschlands führte. "Ich bin dankbar wie es gelaufen ist. Und unglaublich stolz auf meine Frau, was sie geleistet hat – der Druck und Stress waren enorm.“