Angela Merkel: Pikante Affäre? Sie bricht ihr Schweigen!

Ja, sie geht gerne in Südtirol wandern, kocht am liebsten ihre heiß geliebte Kartoffelsuppe und entspannt zu Klassischer Musik – wobei sie sich selbst an Klavier und Flöte laut eigener Aussage als „nicht sehr begabt“ herausgestellt hat. Nein, viel mehr Privates weiß man kaum über Angela Merkel (66)! Doch jetzt, nur wenige Wochen nach ihrem Zapfenstreich, könnte sich das ändern! Die Altkanzlerin plant nämlich, gemeinsam mit ihrer ehemaligen Büroleiterin Beate Baumann (58) ein Buch zu schreiben! Darin wolle sie nicht nur „ihre zentralen politischen Entscheidungen in eigenen Worten erklären“, sagt Baumann. Doch das ist noch längst nicht alles...