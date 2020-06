Angela Merkel: Privates Drama macht der Kanzler zu schaffen

Schließlich knirscht es sogar in Angelas Ehe mit Joachim Sauer (68): Der Chemiker wollte nach dem Ende seiner Professoren-Karriere mit seiner Frau den Ruhestand genießen. Doch von privater wie beruflicher Ruhe war die Kanzlerin wohl selten so weit entfernt wie derzeit. Sie führen weiterhin getrennte Leben. Frau Merkel verbringt ihre Tage im Kanzleramt, führt stundenlang Koalitions-Verhandlungen. Für ihren Ehemann bleibt da keine Zeit. Öffentlich beschwert er sich zwar nicht, doch man kann Joachim Sauer ansehen, wie unzufrieden er ist. Mehr noch: Joachim Sauer muss sogar mit fiesen Angriffen leben. Zuletzt erreichte ihn ein Drohbrief in arabischer Schrift, im Umschlag weißes Pulver – und eine Rasierklinge! Sicher ist er in Sorge und fragt sich: Ist es das wirklich wert? Ist die Liebe zu seiner Frau groß genug, um all das zu ertragen?