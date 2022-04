Angela Merkel: Schock-Bilder aufgetaucht! Das Ehe-Drama nimmt seinen Lauf

Zerzaust sehen Merkels Haare aus, die Mundwinkel zeigen nach unten und in ihrem Blick liegen so viel Kummer und Sorge. Sei es beim Bummel durch die Gassen Roms, in Begleitung ihrer Freundin Annette Schavan (66), oder beim Spaziergang durch die grünen Parks – auch hier sieht die Altkanzlerin so traurig aus.

Doch was ist es, das Angela Merkel im Urlaub so fix und fertig wirken lässt? Auffällig ist: Sie ist an all den Tagen stets mit ihrer langjährigen Weggefährtin Annette Schavan zu sehen. Von Ehemann Joachim Sauer (73) hingegen ist keine Spur. Und so schön eine Auszeit mit der Freundin auch ist – gemeinsame Zeit mit dem Ehemann wäre nach der 16-jährigen, kräftezehrenden Kanzlerschaft sicher auch wichtig gewesen…