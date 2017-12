Angela Merkel: Schwerer Schicksalsschlag vor Weihnachten!

Das Jahr war für Angela Merkel alles andere als einfach: Nach der Bundestagswahl sind die Sondierungs-Gespräche mit den Grünen und der FDP geplatzt.

Noch immer konnte die Kanzlerin keine Regierung bilden. Im Januar starten die Koalitionsverhandlungen mit der SPD – auch die Gespräche könnten scheitern. Jetzt muss Angela Merkel einen weiteren Schicksalsschlag verkraften – und das auch noch kurz vor Weihnachten.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber ist schwer erkrankt und wird seine Parteiarbeit vorerst niederlegen – er kann Angela Merkel in den nächsten Wochen bei den Verhandlungen nicht unterstützen. Er leide an einer entzündlichen Darmerkrankung und werde im Januar operiert, sagte er der „Fuldaer Zeitung“. „Nachts hatte ich in meiner Berliner Wohnung plötzlich hohes Fieber und starke Schmerzen, sodass ich den Notarzt rufen musste“, sagte der CDU-Generalsekretär.

Weshalb er daran erkrankt ist, wisse er nicht, „aber Stress ist natürlich auch ein Faktor“, gab es zu. Wie lange er ausfallen wird, ist nicht bekannt. „Ich hoffe, dass ich nach der Genesung wieder voll einsteigen kann“, so Peter Tauber.