Angela Merkel: Schock News! Angriff auf die Kanzlerin

Beim französischen Sender "C8" in der Late-Night-Show "Salut les Terriens“ ließ Karl Lagerfeld seinem Ärger freien Lauf. So kritisierte er die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und vertritt die Meinung, dass Angela Merkel nur so viele Flüchtlinge ins Land gelassen hätte, um ihr Image als "Rabenmutter" in der Griechenlandkrise zu verbessern. Ebenfalls vertrat der Modezar dabei die Meinung, dass die Flüchtlinge die schlimmsten Feinde der Juden wären. So sagte er: "Ich werde Ihnen etwas Schreckliches erzählen: Wir können nicht, auch wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, Millionen von Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen (...)."