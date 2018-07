Angela Merkel: Sex-Skandal!

muss seit langer Zeit viel Kritik einstecken. Doch als wäre das nicht schon genug für die Kanzlerin, sorgt jetzt auch noch ein peinlicher aber auch lusitger Sex-Skandal für viel Furore!

Angela Merkel: Hass-Attacke auf die Kanzlerin!

Angela Merkel: Dieser Foto-Termin ist nicht jugendfrei

Ausgerechnet in einer Kita kommt es zu dem ungewollten Skandal! Am Mittwoch besuchte Angela Merkel eine Kindertagesstätte der Caritas in Köln. Sie setzte sich zu den Kindern an den Tisch und plauderte fröhlich mit ihnen. So weit, so gut. Doch die Betrachter des Fotos haben nur Augen für den Hintergrund! Dort sind nämlich zwei Plüschbären zu sehen, die aufeinander liegen. Und wie einige eben so sind, interpretieren sie die Stellung der Kuscheltiere gleich als einen Sex-Akt.

Angela Merkels Besuch wird zur Lachnummer

Für die britische Zeitung "The Mirror" ist das Bild Grund genug, sich über Angela Merkel und die gesamte Situation lustig zu machen. Sie titeln: "Angela Merkels peinlicher Fototermin, während zwei Bären Sex haben". Ganz schön böse.

Man muss die ganze Sache wohl einfach nur mit Humor sehen. Denn auch wenn die Position des Spielzeugs den einen oder anderen auf schmutzige Gedanken bringt, am Ende des Tages sind es ganz einfach nur zwei Bären, die aufeinander drapiert liegen. Nicht mehr und nicht weniger...