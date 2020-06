Angela Merkel: Steht ihre Ehe vor dem Aus?

Ein ruhiges Leben können die beiden allerdings nicht führen. Dabei wünscht Joachim sich so sehr, in Ruhe wandern gehen zu können oder einen schönen Urlaub mit Angela zu verbringen. Dazu wird es jedoch nicht kommen, denn Frau Merkel verbringt ihre Tage im Büro, führt stundenlange Verhandlungen und reist viel. Für ihren Mann bleibt da kaum noch Zeit. Steht ihre Ehe also bald vor dem Aus?