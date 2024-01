Angela Merkel: Stich ins Herz! Ihr Joachim ist wieder weg

Ihre Konkurrentin: Die hübsche Italienerin Laura Gagliardi (55), ebenfalls eine bekannte Chemikerin wie er. Sie verschwand nie aus seinem Leben. Im Gegenteil. Laura ist präsenter als je zuvor. Und nicht nur sie, sondern auch ihre ganze Familie! Joachim Sauer kann wohl einfach nicht von Laura lassen. Und wenn er sogar ihre Eltern aufsucht, lässt das doch wirklich tief blicken. Was am allermeisten schmerzt: Auf den Fotos, die Sauer mit Lauras ganzer Familie in den Dolomiten zeigen oder beim gemeinsamen Essen mit ihren Eltern, lächelt er glücklich. Von dem miesepetrigen Gesicht an der Seite von Angela Merkel oder seinen berühmtberüchtigten Wutausbrüchen wie in Bayreuth auf dem roten Teppich ist plötzlich keine Spur.

Gepostet wurden diese privaten Aufnahmen übrigens von Laura Gagliardi persönlich auf Social Media. Und noch eines ist daran bemerkenswert: Der Mann neben Sauer könnte sein Sohn Daniel (44) samt Enkel Kasimir sein. Ob sie es wirklich sind? Man weiß es nicht.

Bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth war Laura übrigens auch schon mehrmals dabei – natürlich nicht offiziell, sondern eher heimlich. Als die Fotografen 2022 ein Foto von Sauer mit Laura machen wollten, rastete er aus. Fast schon wie ein zorniger Gatte…

