Angela Merkel: Tapferer Kampf um ihre Gesundheit

Es war keine leichte Zeit für (64): Als ihr Bruder Marcus Kasner im vergangenen Jahr an Krebs erkrankte, lastete dieser Schicksalsschlag schwer auf den Schultern der Kanzlerin. Mittlerweile hat der 61-Jährige die Krankheit besiegt – doch nun ringt seine Schwester tapfer um ihr eigenes Wohlergehen. Durch sein Leiden scheint ihr verstärkt bewusst geworden zu sein, wie vergänglich Gesundheit doch ist. Dass ihre Gedanken immer häufiger um dieses Thema kreisen, verriet sie jetzt auch in einem Interview. Auf die Frage, was sie glücklich mache, antwortete sie: „Wenn meine Familie und ich gesund sind. Das ist etwas, was wir nicht in der Hand haben, und über das man sich jeden Morgen freuen kann.“

Angela Merkel macht sich Sorgen um ihre Mutter

Vielleicht sind es auch die Sorgen um ihre Mutter, die sie zu dieser ehrlichen Beichte bewegt haben? Denn die 90-jährige Herlind Kasner lebt allein in der Uckermark. Vor zwei Jahren stürzte sie zu Hause schwer, brach sich den Arm. Ein Unfall, den man in ihrem Alter gewiss nicht mehr leicht wegsteckt. Und der sich in einer Sekunde der Unachtsamkeit wiederholen könnte… Dunkle Gedanken, die ihre Tochter gewiss ständig beschäftigen. Gerade deshalb weiß Angela Merkel jeden einzelnen Tag zu schätzen, an dem es ihr und ihrer Familie gut geht.