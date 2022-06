Angela Merkel: Trennung von Ehemann Joachim und Neuanfang in Brandenburg

Ganz befreit und zufrieden blickt sie ins Grüne. Die Sonne strahlt in ihr Gesicht, die helle Kleidung fühlt sich herrlich sommerlich an. Angela Merkel wirkt, als wäre eine schwere Last von ihr abgefallen. Als hätte sie eine Entscheidung getroffen, die ihr guttut. Die ihr endlich erlaubt, mit Altem abzuschließen. Ein neues Kapitel zu beginnen. Ja, hinter den Kulissen ist im Leben der Altkanzlerin in den vergangenen Wochen viel passiert. Heimlich hat sie, so scheint es, einen Neuanfang in Brandenburg geplant. Ohne ihren Mann …

In einem kleinen Ort in der brandenburgischen Idylle soll sich ihr neues Haus befinden. Auf dem Bauschild, so verraten Anwohner "Neue Post", war vor einiger Zeit die Auftraggeberin zu lesen: A. Merkel/Berlin. In zwischen ist das weiße Haus so gut wie fertig, nur der Garten muss noch hergerichtet werden. Es liegt ganz unscheinbar in einer ruhigen, wenig befahrenen Straße. Perfekt, um unbeobachtet ein neues Leben zu führen. Nur von einem lässt sich hier bisher keine Spur finden: von Merkels Ehemann Joachim Sauer.