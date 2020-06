Angela Merkel: Überraschende Wende nach dem Jamaika-Schock

Angela Merkel und Walter Steinmeier bemühen sich derzeit nach Kräften, die SPD doch noch umzustimmen. Denn: Rein rechnerisch könnte eine Koalition aus SPD und CDU funktionieren. Obwohl Fraktionschefin Andrea Nahles dies noch am Freitag ausschloss. Und auch Martin Schulz hatte erklärt: "Wenn Merkel den Regierungsauftrag nicht erfüllen kann oder will, dann sind die Wähler am Zug." Also Neuwahlen.