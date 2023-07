Angela Merkel: Umzug in die USA! Sie wagt den Neuanfang

In den letzten Wochen gab es viele Fotos von ihr: Angela Merkel allein beim Bäcker in Berlin, Angela Merkel allein im Supermarkt, Angela Merkel allein in der Uckermark. Die ehemals mächtigste Frau der Welt muss ohne ihre bessere Hälfte zurechtkommen. Dabei sollte es doch jetzt IHRE Zeit werden. Doch der Chemiker Joachim Sauer hat wieder einmal etwas anderes vor. Es zieht ihn erneut nach Amerika, nach Cambridge in Massachusetts.

In einer Pressemitteilung heißt es laut "Das Neue": "Prof. Sauer wurde aufgrund seiner Forschungstätigkeit am Institut für Chemie zum Mitglied der American Academy of Arts und Sciences ernannt. Die Aufnahme erfolgt am 30. September in einer Zeremonie in Cambridge, Massachusetts." Eine große Ehre. Die älteste und angesehenste Wissenschaftsgesellschaft der USA ehrt herausragende Leistungen. Aber denkt er denn nicht ein einziges Mal an seine Frau?