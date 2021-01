Angela Merkel & Joachim Sauer: Bitteres Ende! Ihr privates Glück liegt in Scherben!

Seit 16 Jahren ist Angela Merkel (66) Deutschlands Bundeskanzlerin. 16 Jahre um 6 Uhr morgens aufstehen, 8.30 Uhr die erste Konferenz, 9.30 Uhr die zweite. Abends ist sie frühestens gegen 20 Uhr zu Hause. Und nur manchmal. 2008, in der Finanzkrise, gab es viele durchgearbeitete Nächte. 2015 während der Flüchtlingskrise ebenfalls. Und seit Corona unser Land in einen Ausnahmezustand versetzt, sind Merkels ruhige Momente an einer Hand abzuzählen. "Bundeskanzlerin zu sein, heißt, immer im Dienst zu sein", erklärt Angela Merkel. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.