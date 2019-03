Angela Merkel und Joachim Sauer: Das traurige Geheimnis ihrer Ehe

Seit 20 Jahren sind Angela Merkel und Joachim Sauer verheiratet. Doch in letzter Zeit ist er immer seltener an ihrer Seite zu sehen...

Immer öfter ist in letzter Zeit allein unterwegs. Von Ehemann Joachim Sauer ist in letzter Zeit nichts zu sehen. Auch bei ihren letzten Dienstreisen war der Chemie-Professor nicht an ihrer Seite, ließ sie im Stich. Besteht die Ehe der Bundeskanzlerin etwa nur noch auf dem Papier? Obwohl es nach außen hin so aussieht, als wäre alles in Ordnung, scheint es in Wahrheit für das Paar auch besser laufen zu können.

Hat Angela Merkels Ehe noch eine Chance?

Von einem gemeinsamen Leben, wie es wohl die meisten Ehepaare führen, kann man bei den Merkels kaum noch sprechen. Ist sie in Berlin, verbringt die Politikerin fast den ganzen Tag im Kanzleramt, die Termine gehen oft bis tief in die Nacht. Manchmal soll sie sogar dort schlafen. Und ihr Mann? Der sitzt mittags öfter alleine beim Essen, musste sich daran gewöhnen, abends nicht mehr auf seine Frau zu warten. Und wenn sie dann mal zu Hause ist, liegt das Telefon stets griffbereit. „Bundeskanzlerin zu sein heißt, immer im Dienst zu sein“, erklärt Angela Merkel. Aber Joachim Sauer wollte doch mehr Zeit mit seiner Frau. Endlich in Ruhe wandern in Südtirol. Endlich länger als zwei Wochen auf der italienischen Insel Ischia die Seele baumeln lassen. Auch dafür gab er wohl seinen Lehrstuhl für Chemie auf…

Trauriges Ehe-Geheimnis

Die Kandidatur seiner Frau fürs Kanzleramt vor zwei Jahren hatte er noch akzeptiert, dann gab sie Ende vergangenen Jahres den Parteivorsitz ab. Ein Kompromiss. Weniger Termine. Neue Hoffnung für die belastete Ehe! Doch die Wahrheit ist wohl, dass sich im Grunde nichts geändert hat. Auch wenn sie nach außen den Schein wahren. Dieses traurige Geheimnis würde jede Ehe ins Wanken bringen.

Sie liebt ihren Mann, sagt Angela Merkel oft. Aber: „Ich liebe auch meine Arbeit.“ Vielleicht zu sehr. Immerhin: Noch einmal will sie nicht als Bundeskanzlerin kandidieren. Zwei Jahre noch, dann haben sie wirklich mehr Zeit füreinander. Ob ihre Liebe das schafft?