Angela Merkel & Joachim Sauer: Heimliche Scheidung

Und das ist ja auch kein Wunder. Schließlich wurde Joachim Sauer erst vor wenigen Wochen dabei erwischt, wie er mit einer anderen Frau ganz vertraut in einem noblen Berliner Restaurant speiste, dann mit ihr durch die Nacht spazierte und schließlich gemeinsam mit der Dame in einem Luxushotel verschwand. Der erschütternde Höhepunkt einer sich länger anbahnenden Krise …

Schleichend hätte sich das Paar in der letzten Zeit auseinandergelebt, heißt es. Wo früher Probleme noch leidenschaftlich ausdiskutiert wurden – herrschte plötzlich Stille. Bereits 2019 gab es erste Anzeichen: Da hatte das Paar im Urlaub in Südtirol allem Anschein nach getrennte Zimmer.

Zeit, an der Ehe zu arbeiten, sich wieder um die Liebe zu kümmern, blieb aber keine. Schließlich hatte Angela Merkel als Bundeskanzlerin ständig zu tun. "Der Tag beginnt zwischen sieben und acht und endet zwischen 22 Uhr und Mitternacht", verriet sie einmal. So schlichen sich wohl immer mehr Distanz und Kälte ein.

Dabei waren sie einander doch einst so nah. Öffentlich sprachen sie zwar nur selten über ihre Liebe, aber doch schwärmte Merkel von ihrem Mann: "Er unterstützt mich immer. Ihn kennenzulernen, war der schönste Tag in meinem Leben." Die Gespräche mir ihm wären, gerade in stürmischen Zeiten, fast lebenswichtig für sie.

Stürmische Zeiten, die herrschen auch nun wieder. Doch statt Halt beieinander zu finden, scheinen die Wege der Ehepartner immer weiter auseinanderzugehen. Während Merkel nach dem Ende ihrer Amtszeit beruflich kürzer tritt und angeblich bald ein Haus in Hamburg beziehen will, hat Joachim Sauer andere Pläne. Er ist weiterhin als Wissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin tätig, ist seit Kurzem auch Mitglied an der Akademie der Wissenschaften in Turin. Lebensentwürfe, die immer unterschiedlicher werden. Und irgendwann ist es dann an der Zeit, sich einzugestehen, dass es gemeinsam einfach nicht mehr weitergeht. Auch wenn man einst so glücklich war. Auch wenn es noch so schmerzhaft ist.

In neuem Licht erscheinen da die Worte, die Merkel vor ein paar Monaten in einer Rede verlor. "Das Loslassen des Alten gehört zum Neuanfang dazu. Es gibt keinen Anfang ohne ein Ende", sagte sie da. Und: "Ich glaube, dass wir immer wieder bereit sein müssen, Dinge zu beenden." Vielleicht gelten Sätze wie diese auch für ihre Ehe. Vielleicht wird sie bald genauso heimlich beendet, wie sie all die Jahre zuvor gelebt wurde.