Angela Merkel & Joachim Sauer: Traurige Nachrichten nach 23 Ehejahren!

Ohne Drama, Stress und Sorgen. Blöd nur, dass ausgerechnet jetzt pikante Gerüchte über ihre bessere Hälfte die Runde machen. Mehrere Augenzeugen wollen laut Freizeitwoche" Joachim Sauer (72) mit einer anderen Frau im Restaurant "Borchardt" in Berlin gesehen haben. Doch der Professor und die Unbekannte sollen nicht nur zusammen gespeist, sondern auch die Nacht gemeinsam in einem Luxushotel verbracht haben. Ganz schön bitter für unsere Noch-Kanzlerin, die einmal auf die Frage nach dem schönsten Erlebnis in ihrem Leben mit den Worten "meinen Mann kennenzulernen" antwortete. Und ausgerechnet er bereitet ihr Kummer. Und selbst wenn an dem vermeintlichen Fehltritt nichts dran sein sollte, bleibt noch das Streitthema der gemeinsamen Zeit. Denn statt mit seiner Frau auf die schon lang geplante Amerika-Reise zu gehen, verlängerte Sauer sein Vertrag bei der Berliner Humboldt-Universität. Er wird erst Ende 2022 in Rente gehen. Das heißt, auf Angie kommen viele einsame Stunden zu, in denen sie vielleicht zu dem Schluss kommen könnte, dass die Ehe mit ihrem Mann nach 23 Ehe-Jahren nicht mehr funktioniert …