Angela Merkel & Joachim Sauer: Trennung nach 24 Ehejahren! Sie geht nach Portugal

Seit Monaten wird darüber gesprochen, dass es in ihrer Ehe mit Joachim Sauer (73) mehr als nur kriselt. Zusammen sieht man das Paar schon lange nicht mehr. Und traten sie in der Vergangenheit doch einmal zusammen auf, herrschte Eiszeit. Meist würdigten sie sich keines Blickes. Schauten sie sich doch einmal an, dann war die Miene mürrisch. Oft gingen sie nicht einmal mehr nebeneinander her, sondern hielten Abstand.

Jetzt sind Fotos aufgetaucht, die ihn ganz fröhlich mit einer anderen Frau zeigen. Ausgelassen lachend steht er an ihrer Seite, sieht so locker und gelöst aus wie noch nie. Vor allen Dingen noch nie an der Seite seiner Frau. Wer ist die Dame, die Joachim Sauer so strahlen lässt? Es ist die italoamerikanische Wissenschaftlerin Laura Gagliardi, deutlich jünger als Angela Merkel. Im Internet postete sie Bilder, wie sie gemeinsam mit ihrem "großartigen Kollegen" Joachim Sauer unterwegs ist. Schick gekleidet bei einer feierlichen Veranstaltung im Rahmen einer Wissenschaftskonferenz oder beim gemeinsamen Stadtbummel durch New York. "Großartiger Tag", schreibt sie dazu. Es war nicht das erste Mal, dass die beiden Zeit miteinander verbringen.

Gagliardi und Sauer kennen sich bereits länger. Als er 2019 in Berlin geehrt wurde, war sie anwesend, wirkte sehr vertraut mit ihm. Ist sie auch die geheimnisvolle Frau, mit der er letzten Herbst in einem Berliner Hotel verschwand? Außerdem gibt es Fotos, die die beiden entspannt in den Bergen zeigen. Und das ist noch nicht alles. Im August reist er nach Chicago – dort arbeitet sie an der Uni. Sauer ist auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle – seit diesem Jahr gehört auch Laura Gagliardi dazu. Zufall? Wohl kaum …

Für jede Ehefrau wäre diese Situation die absolute Hölle! Der immer mürrisch und abwesend wirkende Gatte wird strahlend an der Seite einer Jüngeren gesehen – nach 23 Ehejahren! Warum lässt sich Angela Merkel das alles gefallen? Warum wirft sie ihren Mann nicht einfach raus? Oder ist er bereits aus der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Mitte am Kupfergraben ausgezogen? Anwohnern zufolge hat er eine Wohnung in einem schicken Gebäudekomplex gekauft, in dem unbehelligt viele Promis wohnen, nur fünf Minuten vom Kupfergraben entfernt. Ob als Investition oder zum Eigenbedarf – unklar!

Das Haus in der Uckermark, in dem Merkel immer so gerne mit ihrem Mann urlaubte, ist dagegen schon seit Monaten verwaist, sagen Nachbarn …