Angela Merkel und Martin Schulz: Doppeltes Rücktritts-Drama!

Es geht jetzt um alles! Die Sondierungsgespräche zwischen der CDU, CSU und SPD gehen am Donnerstag in die heiße Phase.

Angela Merkel konnte nach der Bundestagswahl im September 2017 noch immer keine Regierung bilden. Die SPD hat zunächst Gespräche mit der Union abgelehnt, ist dann aber nach einem Gespräch mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier doch in die Sondierungsgespräche gegangen.

Am Donnerstag ist das finale Tag der Gespräche. In der SPD-Zentrale kamen alle Arbeitsgruppen der Parteien am Morgen zusammen. Die Sitzung wird wahrscheinlich bis tief in die Nacht gehen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Es geht nicht nur um eine neue Regierungsbildung, sondern auch um die Zukunft der jeweiligen Parteienchefs. Sollten sich CDU, CSU und SPD nicht einigen, drohen Neuwahlen – und das kann auch personelle Konsequenzen mit sich ziehen. Bei einer Neuwahl wird nicht damit gerechnet, dass Angela Merkel nochmal als Kanzlerin antreten muss. Sollten die Gespräche scheitern, hat das aber auch Folgen für SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Boss Horst Seehofer.

Martin Schulz hat es jetzt erstmals so offen ausgesprochen wie noch keiner seiner Kollegen davor. „Wenn das schiefgeht, ist meine politische Karriere zu Ende“, soll der SPD-Chef laut der „Bild“-Zeitung bei den Verhandlungen gesagt haben. „Nicht nur deine“, antwortete Horst Seehofer darauf. Es wäre also gut möglich, dass bei einem Scheitern der Gespräche auch eine Rücktrittswelle droht…