Angela Merkel: Völlig einsam! Ihr trauriges Leben als Rentnerin

Angela ist einsam

Dabei klang ihr Abschied in die Rente anfangs so positiv. "Schauen wir mal, wo ich auftauche", gab sich Angela Merkel erwartungsvoll. Ihre langjährige Büroleiterin Beate Baumann verriet erst kürzlich, dass Merkel ihre politischen Memoiren schreiben möchte. Zudem wolle die gebürtige Hamburgerin wieder mehr reisen und all jene Städte besuchen, in denen sie einen Ehrendoktor bekommen hat. Das wären dann 19 Städtetouren: von New York bis nach Seoul.

Doch was ist danach? Was macht Angela, wenn der Tag kommt, an dem sie keine Termine mehr hat, wenn ihr Buch geschrieben und sie von all ihren Reisen zurückgekehrt ist? Die frühere BUNTE-Chefredakteurin Patricia Riekel kennt Merkel persönlich, interviewte sie ein Dutzend Mal. Riekel weiß, wie Merkel tickt, wie sehr die einstige CDU-Chefin an Macht und Status hängt: "Es wird irgendein politisches Weltereignis kommen, bei dem Merkel gerne mitentscheiden würde, aber nicht mehr mitentscheiden darf. Und dann wird sie plötzlich das Gefühl haben: Ich bin draußen vor der Tür." Dann bräuchte es jemanden, der die einst mächtigste Frau der Welt auffängt. Nur wen?