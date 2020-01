Angelina Heger: Doppeltes Baby-Glück!

und Sebastian Heger schweben momentan im Baby-Glück. Ende letzten Jahres ließen sie die Bombe platzen, dass sie zum ersten Mal Eltern werden." Mama und Papa wissen schon sehr, sehr lange von dir und sind so unglaublich dankbar und stolz, wie prächtig du dich entwickelst und welche tollen Momente wir dank dir erleben dürfen. Du bist unser absolutes Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern", schwärmten sie damals auf . Jetzt gibt es die nächsten Jubel- ...

Angelina Heger: Schwangerschafts-Workout löst Fan-Shitstorm aus

Doppeltes Baby-Glück für Angelina Heger

Denn Angelinas beste Freundin ist fast zeitgleich mit ihr schwanger. "Wir tauschen uns die ganze Zeit aus und sind voll im Babythema drin", erzählt Angelina in ihrer Instagram-Story. Und dann berichtet sie noch über die Geschichte, wie sich die beiden von ihrer Schwangerschaft erzählt hatten. Die Freundinnen trafen sich nach längerer Zeit wieder in einem Café. "Ich habe mich hingesetzt und habe schon gemerkt, dass sie voll aufgeregt ist", so Angelina. Und dann platze es aus ihrer Freundin heraus.: "Ich kann nicht mehr, ich muss dir was sagen', sagt sie. 'Ich bin schwanger!' Und ich so: 'Okay, wie weit?' Sie so: 'Die und die Woche' Ich so: 'Okay, ich auch!' Es war so krass, es war so krass." Was für ein zuckersüßer Zufall!

