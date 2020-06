Angelina Heger: Dschungelcamp-Streit mit Sara Kulka

Sara Kulka, die Anfang 2014 Mutter einer Tochter geworden ist, hat mit Patricia Blanco beim Bordservice ordentlich zugelangt: "Anstrengend. Alkohol. Zu viel Alkohol", erklärte sie RTL ihre Verfassung nach der Ankunft.

Der hat die 24-Jährige dazu gebracht, erste Aggressionen auszulassen, die sich gegen Angelina Heger richteten. Grund für die Zickerei habe sie keinen gehabt, so die ehemalige Bachelor-Blondine: "Ich weiß nicht, was für ein Problem sie mit mir hat, irgendeins. Sie hat ein bisschen zu tief ins Glas geguckt", gab sich die Angefeindete noch gelassen.

Den Streit beendet hat schließlich eine Unbeteiligte: "Dann musste irgendwann meine Mutter mal eine Ansage machen und dann war Ruhe. Dann durften wir endlich in Ruhe schlafen", so Angelina Heger.

Sara Kulka hat schon eine Fortsetzung angekündigt: "Ich bin kein Mensch, der Provokationen aus dem Weg geht. Also, ich geh da schon sehr gerne rein." Spätestens am 16. Januar wird Manuela Heger nicht mehr dabei sein, um ihr Kind in Schutz zu nehmen.