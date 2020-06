Angelina Heger flirtet mit Jimi Blue Ochsenknecht!

Mit gemeinsamen Instagram-Bildern zeigten sie, dass sie sich gut verstehen und sofort tauchte die Frage auf: Geht da noch mehr?

"Promi Shopping Queen"-Chef Guido Maria Kretschmer jedenfalls merkte sofort, dass zwischen Angelina Heger und Jimi Blue Ochsenknecht die Chemie stimmt: "Ich glaube, die Angelina findet den gar nicht so schlecht, den Jimi!"

Er spann die Geschichte gleich weiter: "Stell dir mal vor, die würden sich verlieben bei uns in der Sendung. Irgendwann ist sie schwanger und sie bleiben auch noch zusammen. Das ist doch niedlich. Ich würde mich freuen!"

Tatsächlich wären Angelina und Jimi das erste "Shopping Queen"-Paar. An Komplimenten sparten die beiden laut Vorschau nicht, sie flirteten und Angelina Heger wurde für ihn sogar zurm weiblichen Rosenkavalier. "Ich habe heute die letzte Rose meines Lebens vergeben und zwar an Jimi", verkündete sie.

Dabei wollte sie doch mit dem Kapitel "Bachelor" endgültig abschließen. Aber wie kommt man am besten über einen Mann hinweg? Mit einem neuen Mann! Was bei "Promi Shopping Queen" zwischen ihnen passierte, zeigt VOX am Sonntag um 20.15 Uhr.