Angelina Heger: Gemein beleidigt wegen neuer Frisur

Jetzt löste die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin sogar mit ihrer neuen Frisur einen regelrechten Shitstorm aus.

Sie postete ein Foto, das sie mit aufwendiger Föhnfrisur mit Mega-Volumen zeigt. Den Facebook-Usern gefällt der Look offenbar weniger. "Nicht böse nehmen, aber die Frisur steht dir überhaupt nicht", "Die Haare sehen so scheiße aus", "Erinnert mich an einen Alien-Film", "Hast du einen Helm auf?", "Deine Frisur ist eine Katastrophe", "Hast du den Frisör eigentlich angezeigt?", lauten die gehässigen Kommentare.

Angelina Heger gehen die Beleidigungen offenbar ziemlich nahe. "Sorry Leute, ich liebe diese Frisur", verteidigt sie sich. "Das ist die Hauptsache."

Später bedankte sie sich bei den Fans, die immer noch zu ihr stehen. "Danke an die Menschen, die mir so liebe Nachrichten grad schreiben. Ihr seid der Grund, wieso ich es schaffe, stark zu bleiben", schreibt sie.

So schnell lässt sie sich also nicht unterkriegen...