Angelina Heger: Jetzt reicht's! Ihr platzt endgültig der Kragen

hat die Nase voll! Schon seit Wochen muss die 27-Jährige sich immer wieder Kritik und gut gemeinte Ratschläge von ihren Fans anhören. Darauf hat sie allerdings keine Lust mehr!

Angelina Heger: Bizarres Schwangerschafts-Update!

Angelina Heger ist genervt

In ihrer -Story lässt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ordentlich Dampf ab. „Leute, die keine Ahnung haben, wahrscheinlich selbst noch nie schwanger waren, wollen mich ständig belehren. Ich esse Salat – 'oh mein Gott, wie kannst du Salat essen, du musst das Baby richtig ernähren'", feuert Angelina.

Ihr sei klar, dass viele es einfach nur gut meinen. „Wenn dann aber Nachrichten so doof formuliert sind, so nach dem Motto: 'Du solltest dich in deiner Schwangerschaft ein bisschen besser ernähren, denn jetzt geht es nicht mehr nur um dich alleine, denn du trägst ein Kind in dir', dann ist das ein Schritt zu weit", erklärt sie genervt. Ob sich ihre Fans von nun an wohl mit den Ratschlägen zurückhalten werden?

