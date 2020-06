Angelina Heger: Jetzt schlägt sie zurück

Auf ihrer Fanpage schrieb Bachelor-Angelina: "Jetzt kommen noch die kleinsten und vergessenen fantasievollen Mäuse aus ihren Löchern gekrochen, um auch was vom Kuchen abzuknabbern. Guten Appetit."

Dieser Seitenhieb richtet sich ziemlich eindeutig gegen den "Köln 50667"-Star. Der hatte ihr schließlich erst wenige Stunden zuvor unterstellt, ihn während der Beziehung betrogen zu haben und damit für einigen Wirbel gesorgt.

Bei den Fans kommt Angelinas Statement allerdings nur mittel-gut an. "Du wirkst in letzter Zeit mega-überheblich und arrogant, pass auf, dass du dich damit nicht ins Abseits katapultierst!!!", schreibt eine Facebook-Userin. "Immer auf dem Teppich bleiben", "Mich nervt das nur noch. Privat ist privat und das geht niemanden was an!", finden andere.

Was wirklich zwischen Angelina Heger und David Ortega lief, wissen letztlich wohl sowieso nur die beiden...