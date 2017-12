Angelina Heger: Mega Veränderung!

Zuletzt machte Angelina Heger mit ihrem dramatischen Autounfall Schlagzeilen. Unter Alkoholeinfluss krachte die 25-Jährige mit dem Auto gegen einen Baum.

Jetzt möchte Angelina Heger ihre Vergangenheit offenbar hinter sich lassen und mit einer Typveränderung in eine neue Zukunft starten.

Angelina Heger hat jetzt braune Haare

Den Anfang macht sie mit ihrer Frisur: Die einstige Blondine hat zwar immernoch blonde Spitzen, ihren Ansatz färbte sie jedoch dunkel. "Ich brauchte mal kurzzeitig eine Abwechslung, bevor nächste Woche das eigentliche neue Styling kommt", schrieb Angelina Heger unter das erste Foto ihrer neuen Haarpracht auf Facebook.

Angelina Heger: Nach heftigem Autounfall unter Alkoholeinfluss im Krankenhaus

Das war vergangene Woche. So wie es aussieht, dürfen wir in dieser Woche also mit einer mega Veränderung von Angelina Heger rechnen.

Angelina Heger baut sich ein Traumhaus

Und auch sonst scheinen bei Angelina Heger alle Zeichen auf "Neuanfang" zu stehen: Mithilfe ihrer ersparten TV-Gagen baut die 25-Jährige Ex von Rocco Stark (31) sich gerade ein Traumhaus. Und das kann ihr gar nicht schnell genug gehen. Am liebsten würde sie direkt einziehen.

Dennoch geht sie eins nach dem anderen an. Und jetzt scheint erstmal die Typveränderung an der Reihe zu sein.