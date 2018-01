Angelina Heger: Ihr neuer Freund ist Nationalkicker!

Neues Jahr, neues Liebesglück! Das kann jetzt offensichtlich Angelina Heger feiern. Die hat sich jetzt nämlich einen Fußballer geangelt!

Auch nach der Trennung: Rocco Stark und Angelina Heger bleiben verbunden

Angelina Heger soll seit Monaten mit Adam Szalai glücklich sein

Der Glückliche? Kicker Adam Szalai! Er steht als Stürmer für den TSG 1899 Hoffenheim auf dem Platz und spielt auch für sie ungarische Nationalmannschaft. Schon im Oktober soll eine Leser-Reporterin Angelina Heger und Adam Szalai in Budapest erwischt haben. "In der Innenstadt ging ich mit meinen Freunden spazieren, als ich Adam Szalai und eine hübsche blonde Frau zusammen sah. Sie kam mir sehr bekannt vor, aber anfangs wusste ich nicht woher. Schließlich wurde mir klar, dass sie Angelina Heger ist, ein Star aus Deutschland. Die Beziehung zwischen den beiden war unverkennbar: Sie hielten Händchen und Angelina legte den Kopf auf Adams Schulter", so die Leser-Reporterin zur ungarischen Zeitung "Blikk".

Angelina Heger: Verräterische Bilder

Zwar haben weder Angelina Heger noch Adam Szalai die Liebe bestätigt, doch die Bilder auf ihren Instagram-Accounts sprechen Bände. Offenbar waren die beiden schon zusmamen im Paris und feierten auch Silvester zusammen in den Bergen.

Angelina Heger hält ihre Liebe versteckt

Das sich Angelina mit der neuen Liebe so verdeckt zeigt, ist eine kleine Überraschung. Ihre alten Beziehung lebte sie exteem öffentlich aus. So sorgte sie besonders mit ihren beiden Exen Rocco Stark und Leonard Freier für zahlreiche Schlagzeilen - ohne Happy End. Jetzt hat sie offenbar aus ihren Fehlern gelernt....