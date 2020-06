Angelina Heger organisierte süße Baby-Party

Regelmäßig postet sie süße Botschaften an ihre Schwester, mit denen sie ihre Unterstützung zeigen will und berät fleißig beim Baby-Shopping.

Jetzt hat ihre Schwester offenbar die Organisation ihrer eigenen Baby-Party vertrauensvoll in Angelinas Hände gelegt. Und die hat sich Hals über Kopf in die Planung gestürzt. Am Wochenende war es soweit und die Schwestern gaben eine total niedliche Baby-Party. Zwar ist das Geschlecht der beiden Babys noch nicht bekannt, weshalb Angelina sich noch nicht auf rosa oder blau festlegen konnte. Doch ihr ist die perfekte Mischung aus beiden Farben super gelungen.

Stolz postet sie eine Collage, die sowohl die zweistöckige Torte als auch süß verzierte Kekse zeigt. „Es war ein so wundervolles Wochenende!“, schwärmt die 23-jährige begeistert. Die Farbgebung der süß dekorierten Backwaren erklärt sie folgendermaßen: „Da die Mäuse sich noch verstecken, hatte ich mich für blau rosa entschieden, irgendwas wird schon richtig sein.“ Wer weiß, vielleicht kann sich Angelinas Schwester ja schon bald revanchieren und Angelinas Baby-Party planen? Immerhin hat ihre große Schwester schon seit längerem die Pille abgesetzt...