Angelina Heger & Rocco Stark: Gemeinsamer Liebesurlaub?

Endlich gibt es den Beweis für das, was schon alle vermutet hatten: Angelina Heger und Rocco Stark verbringen gemeinsam ihren Urlaub in der Karibik! Zuvor ist schon aufgefallen, dass Angelina aus den sozialen Medien sämtliche Fotos mit ihrem (Ex?)-Freund Chrissi gelöscht hatte und in die Sonne geflüchtet war.