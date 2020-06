Angelina Heger & Rocco Stark: Wie Fake ist ihre Beziehung?

Das einzig Verwunderliche ist eigentlich, dass sie nicht schon viel früher zusammengekommen sind. Es könnte also alles so schön sein - wenn da nur nicht die ewigen Zweifel an ihrer Liebe wären...

"Alles nur PR!", glauben viele. Und jetzt gießt auch noch jemand Öl ins Feuer, der es wissen muss. Ein Insider aus Angelinas Umfeld , der namentlich nicht genannt werden möchte, erklärte gegenüber inTouch Online: Rocco Stark ist Angelinas "Fake-Freund"! "Es hilft ihr halt, und auch ihm, wieder ein wenig ins Gespräch zu kommen", so die Quelle. Ganz schön schwere Anschuldigungen!

Die beiden frisch verliebten Turteltauben wollen von diesen Vorwürfen allerdings nichts wissen, posten immer wieder demonstrativ Pärchen-Selfies, die ihre große Liebe zeigen sollen. Allerdings lösen die Bilder oftmals den gegenteiligen Effekt von dem aus, was Rocco und Angelina eigentlich erreichen wollen: nämlich noch mehr Skepsis. Knutsch-Fotos am laufenden Band - und das schon nach etwa zwei Wochen Beziehung: Besonders glaubwürdig wirkt das für viele nicht.

Ob die beiden nun wirklich ein Paar sind oder alles nur ein Fake ist, wird also wohl nur die Zeit zeigen. Gegen die Zweifel helfen auch 1.000 Liebes-Selfies nichts...