Angelina Heger: Schwangerschafts-Workout löst Fan-Shitstorm aus

Gerade erst verkündeten und , dass sie ihr erstes Kind erwarten. Obwohl sie schon lange von der Schwangerschaft wissen, wollten sie das Glück erst einmal ganz privat genießen, bevor sie ihre Fans daran teilhaben lassen.

Angelina Heger & Sebastian Pannek: Bittere News nach der Baby-Verkündung!

Fieser Fan-Shitstorm

Nur wenige Tage nach der süßen Verkündung gibt es allerdings schon Ärger! Der Grund: In ihrer -Story teilte die 27-Jährige Videos von ihrem Schwangerschafts-Workout. Doch Sport in der Schwangerschaft scheint für viele Fans ein absolutes No-Go zu sein! Sie überhäufen die werdende Mama mit fiesen Sprüchen und gut gemeinten Ratschlägen.

Davon will Angelina jedoch nichts wissen und feuert prompt zurück! Sie fordert ihre Fans dazu auf, die belehrenden Kommentare für sich zu behalten. „Ich brauche keine Besserwisser“, stellt sie klar. „Ich mache das, was ich mit meiner Ärztin abspreche und was sich für mich gut anfühlt."

