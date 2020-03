Angelina Heger & Sebastian Pannek: Der Streit eskaliert!

Reddit this

hat die Nase voll! In seiner -Story macht der 35-Jährige seinem Ärger heute richtig Luft und beschwert sich öffentlich über die , die ihre Reichweite derzeit für Werbung nutzen, anstatt auf die aktuelle Coronavirus-Lage aufmerksam zu machen.

Jan Leyk: Krankenhaus-Schock!

Der Streit eskaliert

Dabei beschwert Leyk sich über , die in ihrer Insta-Story derzeit für Tee wirbt und bezeichnet sie als „Abschaum“. Er geht sogar so weit, auf den Bildschirm seines Handys zu spucken, um seinem Ärger Ausdruck zu verleihen.

Ein absolutes No-Go für ! Er reagiert auf die Vorwürfe und nimmt seine Verlobte öffentlich in Schutz. „Unfassbar! Wie kann man sich nur so widerlich und abwertend gegenüber Frauen verhalten? Aber Jan Leyk, anderes waren wir in der Vergangenheit auch nicht gewohnt, und das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern", feuert der Reality- -Star auf Instagram. Eigentlich habe er sich raushalten wollen, sich dann jedoch dagegen entschieden, da „meine zukünftige Frau im Internet aufs Übelste beleidigt wird und gegen das Kind geschossen wird.“

Auch Angelina will sich die Beleidigungen nicht gefallen lassen. Sie stellt klar: „Man kann gerne uns beleidigen, so viel ihr wollt, das ist gar kein Problem, wirklich. Alles gut. Aber unser Kind wird da rausgelassen."