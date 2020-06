Angelina Heger: Shitstorm nach "Promi Dinner"

Sogar treue Fans der Bachelor-Kandidatin sind enttäuscht davon, wie sie sich beim "Promi Dinner" verhalten hat. Obwohl sie sich während der Dinner-Abende mit Zickereien und Lästereien zurück gehalten hat, konnte sie bei der Punktevergabe nicht anders.

Sie gab Katja Kühne, ihrer Bachelor-Mit-Finalistin, für die Christian Tews Angelina am Ende abservierte, gerade mal sechs Punkte. Somit landete Katja Kühne auf dem undankbaren zweiten Platz, hinter dem ersten Platz, den sich Angelina, Jessica und Daniela teilten.

Die Begründung für die Punktevergabe war ziemlich fadenscheinig: Katja Kühne habe die Gläser nicht schnell genug aufgefüllt und das Frühstück stand nicht auf der Menü-Karte.

"Das war pure Absicht, weil du gewinnen wolltest und es ihr nicht gegönnt hast!", schimpfen die Fans mit Angelina Heger. "Du bist so neidisch, gönnst Katja nicht den Sieg. Du bist so was von unsympathisch, schäm dich!"

"Ich fand dich eigentlich immer ganz sympathisch, aber das, was du da gestern von dir gelassen hast.... unterste Schublade. Du bist so was von eiskalt und unberechenbar, fast schon peinlich!", schreibt ein Fan.

Katja Kühne blieb ganz locker und ist eine gute Verliererin: "Ich gönne den Mädels diesen Sieg!"

Angelina Heger wehrte sich gegen die Vorwürfe: "Klar wollte ich gewinnen. Aus einem ganz bestimmten Grund: Die Spende an einen Verein, der mir viel bedeutet: Hundeliebe grenzenlos. Ehrgeiz hat nichts mit Unreife zu tun." Beruhigt hat die Fans und Hater diese Aussage aber nicht.