Angelina Heger und Rocco Stark: Heiße Live-Küsse für ihre Fans

Endlich verraten sie ihren Fans, wie genau sie sich kennen und lieben gelernt haben. Während einer TV-Produktion waren beide in der Karibik und Angelina hatte kurz nach ihrer Trennung eigentlich gar keine Lust mehr auf eine Beziehung. Doch dann kam Rocco! „Ich dachte mir nur so: ‚Nein, du darfst ihn nicht gut finden!‘ Und dann waren wir in so einer Spielhalle und haben uns so gut verstanden und ich dachte so: ‚Scheiße, ist doch echt blöd jetzt.‘“, berichtet sie von dem Moment, als es gefunkt hat. Doch kurz darauf wurde ihr fälschlicherweise erzählt, dass Rocco sich mit einer anderen Frau gedatet habe. Das konnte sie nicht auf sich sitzen lassen und sprach ihn darauf an. Spätestens da stand fest, dass von beiden Seiten aus Interesse bestand und dann ging alles ganz schnell.

Jetzt wollen sie der ganzen Welt ihre Liebe zeigen! „Tut uns leid, wenn euch das stört, wenn wir uns so viel küssen“, unternimmt Rocco den Versuch einer Entschuldigung und wird schnell von seiner Freundin unterbrochen: „Aber das ist uns egal!“ Und tatsächlich hagelt es für so viele süße Küsse zur Abwechslung mal keine Kritik, sondern nur viele begeisterte Kommentare. „Ihr seid so ein tolles Paar! Man sieht wirklich wie verliebt ihr seid!“, schwärmt eine Facebook-Nutzerin.