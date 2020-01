Angelina Heger und Sebastian Pannek: Blitz-Hochzeit!

Reddit this

Was für ein Tempo! Gerade verrieten Angelina Heger (27) und Ex-Bachelor (33), dass sie Eltern werden. Und jetzt wagen die beiden offenbar noch einen weiteren Schritt…

„Unser kleines Baby. Wir sind so unglaublich dankbar und stolz, wie prächtig du dich entwickelst (…). Du bist unser absolutes Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern“, schrieb Angelina happy auf . Seit knapp einem Jahr sind sie und Sebastian zusammen – jetzt ist sie bereits im fünften Monat schwanger.

Angelina Heger ist im Hochzeits-Fieber

Auf ihr neues Leben als Mama bereitet sie sich bereits fleißig vor: Auf Instagram folgt sie neuerdings zahlreichen Accounts, auf denen sich alles rund ums Thema Baby dreht. Aber nicht nur solche Seiten finden sich in ihrer Abo-Liste. Angelina folgt auch Profilen wie „Das Brautzimmer“ und „White & Rose Berlin“. Hier geht’s ausschließlich ums Heiraten, um maßgeschneiderte Brautkleider, traumhafte für den großen Tag und hübsche Inspirationen für Hochzeitstorten. Weil ihr kurz vor der Geburt noch schnell ein Ring an den Finger gesteckt werden soll?

Angelina Heger: Doppeltes Baby-Glück!

Dass Angelina und Sebastian bereits verlobt sind, vermuten auch viele Fans des „Bachelor“-Pärchens. Schuld an den Gerüchten ist Angelina selbst: Sie präsentierte sich auf einem Foto mit einem kleinen Klunker am Finger. Auch Sebastian heizte die Spekulationen an. Als er kürzlich die Hochzeit von Freunden besuchte, schwärmte er danach „von der Entscheidung, den Bund fürs Leben einzugehen“, und dass er selbst befürworte zu heiraten. Alles schöne Worte. Wetten, dass er ganz schnell auch Taten sprechen lässt?