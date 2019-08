Angelina Heger und Sebastian Pannek: Erstes Pärchen-Selfie!

Lange Zeit spekulierten die Fans, ob die Ex-„Bachelor“-Kandidatin Angelina Heger und Ex-„Bachelor“ Sebastian Pannek ein Paar sind. Ende Juni bestätigte der 33-Jährige die Beziehung mit einem Foto auf .

Nun zieht die Influencerin nach und veröffentlicht ihr erstes Pärchen-Selfie, bei dem sie ganz verliebt in die Kamera strahlen.

Auf dem Bild kuschelt sich an ihren Freund und lächelt verträumt in die Kamera, während er sie im Arm hält. Das Bild kommentiert die 27-Jährige ganz schlicht mit „Wir“ und einem Herz-Emoji.

Angelina Heger: Liebes-Outing auf Instagram

Auch die Fangemeinde scheint ganz aus dem Häuschen zu sein. Unter den zahlreichen Kommentaren finden sich viele Glückwünsche: „Sehr hübsches Paar. Wenn Ihr gemeinsam auch so mega harmonisiert wie ihr optisch matcht, dann werdet ihr verdammt alt miteinander.“ „Ihr passt so gut zusammen“, meint ein anderer Fan.

Was ihre Beziehung angeht, halten sich die beiden Turteltauben zwar noch bedeckt, aber verstecken möchten sie ihr Glück nicht mehr. In den vergangenen Wochen hatte das Paar in ihren Instagram-Stories immer wieder voneinander gesprochen oder waren gemeinsam unterwegs. Doch von Pärchen-Selfies keine Spur. Hoffentlich versorgen Angelina Heger und ihre Follower in Zukunft weiterhin mit so süßen Schnappschüssen.