Angelina Heger: Video-Sensation - Sie zeigt ihren neuen Freund!

Lange Zeit hat ein großes Geheimnis um ihren neuen Feund gemacht. Jetzt ist damit Schluss! In einem Video zeigt sie endlich, wer ihr Herz erobert hat.

Angelina Heger: Ihr neuer Freund ist Nationalkicker!

Angelina Heger soll Fußballer Adam Szalai schon seit Oktober daten

Im Januar wurde bekannt, dass sich Angelina Heger einen Fußballer geangelt hat. Bereits im Oktober wurde sie von der Leserin der ungarischen Zeitung "Blikk" beim romantischen Spaziergang mit Adam Szalai entdeckt. Der steht als Stürmer für den TSG 1899 Hoffenheim auf dem Platz und kickt auch in der ungarische Nationalmannschaft.

"In der Innenstadt ging ich mit meinen Freunden spazieren, als ich Adam Szalai und eine hübsche blonde Frau zusammen sah. Sie kam mir sehr bekannt vor, aber anfangs wusste ich nicht woher. Schließlich wurde mir klar, dass sie Angelina Heger ist, ein Star aus Deutschland. Die Beziehung zwischen den beiden war unverkennbar: Sie hielten Händchen und Angelina legte den Kopf auf Adams Schulter", so die Leserin damals. Bis heute hat sich Angelina Heger selbst nicht zu der neuen Liebe geäußert. Bis jetzt...

Angelina Heger: Happy Ausflug mit Adam

Bei zeigt sich Angelina Heger endlich happy mit ihrem Schatz. In einer Instagram-Story filmt sie sich und Adam im Cabrio. Und sie verlinkt den Sportler sogar! Scheint als habe die Ex-Bachelor-Kandidatin keine Lust mehr darauf, sich und ihre Liebe zu verstecken. Vor einigen Monaten sah das noch ganz anders aus!

Angelina Heger zeigt ihren neuen Freund Adam Szalai Foto: Instagram/ Angelina Heger

Obwohl Angelina Heger und Adam Szalai auf einem romantischen Trip in Paris waren und sogar Silvester in den Bergen verbrachten, gab es kein einziges Liebesselfie der beiden. Das könnte sich in Zukunft ändern...