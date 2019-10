Angelina Heger: Zuckersüße Liebeserklärung

Nach dem anfänglichen Versteckspiel ließen sie im Juli die Bombe platzen, dass sie ein Paar sind. Seitdem veröffentlichen sie süße Schnappschüsse, bei denen sie sich megaverliebt zeigen.

Sebastian Pannek & Angelina Heger: Es ist offiziell! Sie sind ein Paar

Am Samstag teilte über ein neues Foto, bei dem sie, ganz in Weiß gekleidet, Hand in Hand mit ihrem Schatz durch eine Gasse bummelt. Liebevoll kommentierte die 27-Jährige das Bild mit „Für immer, Hand in Hand mit dir!“ reagierte mit einem Herz-Emoji.

Angelina Heger: Kleiner Seitenhieb von ihrer Vorgängerin

Erst vor Kurzem erklärte Clea-Lacy Juhn gegenüber „Promiflash“, dass sie glaube, ihr Verflossener Sebastian Pannek und dessen neue Freundin Angelina Heger würden sie meiden: „Ich habe ja damit noch nie ein Problem gehabt, aber ich glaube, die beiden haben ein Problem damit. Die vermeiden es, dahin zu gehen, wo ich bin. Das weiß ich.“

Das frisch verliebte Paar hat sich zu diesen Vorwürfen noch nicht direkt geäußert. Doch ein Kommentar des 33-Jährigen könnte darauf schließen, dass er ziemlich sauer ist: „Ich denke, dass jeder Mensch sich um seinen Kram kümmern [...] sollte.“

Angelina Heger kontert einfach mit verliebten Schnappschüssen und lässt sich ihr Glück nicht vermiesen.