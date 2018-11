Angelina Jolie: Adoptions-Hammer!

Eigentlich machte in der letzten Zeit meist wegen ihrem erbitterten Rosenkrieg mit von sich reden - bis jetzt. Wie nun nämlich bekannt gegeben wurde, überlegt der Star, noch ein Kind zu adoptieren. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Brad Pitt: Überraschende Hochzeits-News!

Will Angelina Jolie noch ein Kind?

Obwohl Angelina Jolie momentan als alleinerziehende Mutter schon genug um die Ohren hat, heißt es nun, dass die ihrer Familie um ein weiteres Kind vergrößern möchte. So soll die Schauspielerin den Gedanken hegen, dass sie ein syrisches Kind in ihrer Familie aufnehmen möchte. Ein Insider behauptete gegenüber US-"OK!": "Wenn alles nach Plan läuft, sieht sie das als nächsten Abschnitt in ihrem Leben". Doch in wie weit treffen die Gerüchte zu?

Die ganze Adoptions-Wahrheit

Auch wenn sich Angelinas Kinder sicherlich über ein weiteres Geschwisterchen gefreut hätte, soll an den Adoptions-Gerüchten nichts dran sein - wie schade! So heißt es bei "gossipcop.com" durch eine Quelle, dass Angelina nicht vor hätte, noch ein Kind zu adoptieren.